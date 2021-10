Uttarakhand News: उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में हुए हिमस्खलन के बाद लापता हुए नेवी के पर्वतारोहियों की एक टीम के चार सदस्यों के शव मिल गए हैं. बता दें कि उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित माउंट त्रिशूल पर पवर्तारोहण के दौरान शुक्रवार तड़के हिमस्खलन की चपेट में आने से भारतीय नौसेना के पांच पर्वतारोही और एक पोर्टर लापता हो गए थे. यह तलाशी अभियान शनिवार को हेलिकॉप्टर की मदद से चलाया गया. प्राप्त सूचना के अनुसार, भारतीय नौसेना के पर्वतारोहियों की 20 सदस्यीय टीम ने 15 दिन पहले 7,120 मीटर ऊंचाई वाले त्रिशूल चोटी पर चढ़ाई के लिए एक अभियान शुरू किया था.Also Read - Chardham Yatra Rule Latest: चारधाम के लिए श्रद्धालुओं की दैनिक सीमा हटेगी! अदालत पहुंची उत्तराखंड सरकार

भारतीय नौसेना ने जारी बयान में कहा है कि पांच लापता नौसेना पर्वतारोहियों में से चार – लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीकांत यादव, लेफ्टिनेंट कमांडर योगेश तिवारी, लेफ्टिनेंट कमांडर अनंत कुकरेती, हरिओम एमसीपीओ II के पार्थिव शरीर आज चमोली से बरामद किए गए. पांचवें नौसैनिक पर्वतारोही और एक शेरपा का पता लगाने के प्रयास जारी है. Also Read - Indian Navy Recruitment 2021: भारतीय नौसेना में इन पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, बिना परीक्षा होगा सेलेक्शन, 1.3 लाख से अधिक होगी सैलरी

Mortal remains of four out of five missing Naval mountaineers — Lt Cdr Rajnikant Yadav, Lt Cdr Yogesh Tiwari, Lt Cdr Anant Kukreti, Hari Om MCPO II — were retrieved from Chamoli today. Efforts continue to locate the fifth naval climber & one Sherpa: Indian Navy pic.twitter.com/XpnYoXU1Rx

— ANI (@ANI) October 2, 2021