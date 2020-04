नई दिल्‍ली: देश में करोना वायरस के संक्रमण के बीच आर्थिक चुनौतियों के बीच केंद्र की सरकार के नक्‍शे-कदम पर उत्‍तरखंड की सरकार ने भी मंत्र‍ियों- विधायकों के वेतन में 30 फीसदी कटौती का निर्णय लिया है. यह फैसले पर राज्‍य सरकार की कैबिनेट की हुई मीटिंग में लिया गया है. Also Read - रोहित शर्मा: मीडियो को लगता है लिखना उनके काम का हिस्‍सा है, रिषभ पंत के मामले में गलत राह पर पत्रकार

उत्‍तराखंड कैबिनेट ने अगले आदेश तक मंत्र‍ियों और विधायकों की सैलरी से 30 फीसदी कटौती करने और एमएलए के स्‍थानीय क्षेत्र विकास निधि में एक करोड़ रुपए कटौती करने को स्‍वीकृति दी है. यह बात उत्‍तराखंड सरकार के प्रवक्‍ता और राज्‍य मंत्री मदन कौशिक ने कही है.

उत्‍तरखंड सरकार के प्रवक्ता और राज्य मंत्री माधव कौशिक ने कहा, उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 30 प्रतिशत कटौती को अगले आदेश तक और प्रत्येक विधायकों के स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से दो साल के लिए Coronavirus Pandemic के मद्देनजर 1 करोड़ रुपए की कटौती को मंजूरी दी है.

Uttarakhand Cabinet approves 30 per cent cut in salaries of ministers & MLAs till further orders & a cut of Rs 1 crore from each MLAs’ Local Area Development Fund for two years in view of #CoronavirusPandemic: Madan Kaushik, State Minister & govt spokesperson (File photo) pic.twitter.com/bwsomXO2qC

