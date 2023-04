उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास का हार्ट अटैक से निधन, PM मोदी ने शोक जताया

देहरादून: उत्तराखंड के परिवहन और समाज कल्याण मंत्री (Uttarakhand Transport and Social Welfare Minister) रामदास (Chandan Ramdas) का आज बुधवार को बागेश्वर में हार्ट अटैक से निधन हो गया. बागेश्वर से 2007 से बीजेपी के टिकट पर लगातार चार ​बार विधायक रहे रामदास (65) को पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल में पहली बार मंत्री पद की जिम्मेदारी मिली थी. उत्तराखंड सरकार ने राज्य के परिवहन मंत्री चंदन राम दास के आकस्मिक निधन के बाद तीन दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को उत्तराखंड के परिवहन और समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास के निधन पर शोक जताया और कहा कि उन्होंने इस पहाड़ी राज्य के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है.