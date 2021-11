Uttarakhand Cabinet, female cooks, honorarium, Uttarakhand govt schools, Panchayat, freedom fighters, pension, salary, Uttarakhand govt, BJP : उत्‍तराखंड की कैबिनेट ने सरकारी स्कूलों में काम करने वाली महिला रसोइयों का मानदेय 2,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रति माह करने को मंजूरी दी है, वहीं, पीआरडी जवानों का वेतन बढ़ाकर 2100 रुपए प्रति माह कर दिया है. कैबिनेट ने पंचायत प्रतिनिधियों का भी मानदेय बढ़ाया है. सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों और उनकी विधवाओं की पेंशन भी बढ़ाई है.Also Read - तृणमूल कांग्रेस की नेता Saayoni Ghosh को मिली जमानत, एक दिन पहले इस वजह से हुई थी गिरफ्तारी

Uttarakhand Cabinet gives nod to raise the honorarium of female cooks working in govt schools to Rs 3,000/month from Rs 2,000/month; increases salary of PRD jawans to Rs 2100/month pic.twitter.com/Wd6ueDx7SV

