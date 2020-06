नई दिल्‍ली: उत्‍तराखंड में एक जुलाई से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा के लिए स्‍टैंडर्ड ऑप‍रेटिंग प्रोसीडर यानि SOP जारी कर दी गई है. इस यात्रा में सिर्फ राज्‍य के लोग ही शामिल हो पाएंगे. इसके लिए E-pass जारी किए जाएंगे. Also Read - Coronavirus in Karnataka Update: कोविड-19 के कुल मामलों में से 25.92 प्रतिशत मामले अकेले बेंगलुरु से

सोमवार को उत्‍तरखंड चारधाम देवदर्शन बोर्ड ने SOP जारी की है. उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड 1 जुलाई से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी करता है. केवल राज्य के निवासियों के लिए ई-पास लागू है और मंदिर में दर्शन के दौरान मंदिर में दर्शन के लिए ही मान्य है.

Uttarakhand Chardham Devasthanam Board issues standard operating procedure for Chardham Yatra that will begin from 1st July; E-pass applicable for residents of State only and is valid only for darshan at temple during visit to the shrine. pic.twitter.com/aFQTUL5qf2

