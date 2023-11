सुरंग से बचाए गए श्रमिकों के परिवार संग 'इगास बग्वाल' समारोह में जमकर झूमे उत्तराखंड के CM धामी, VIDEO वायरल

Uttarakhand में युद्धस्तर पर चलाए गए बचाव अभियान के जरिए सुरंग में फंसे सभी श्रमिकों को 17 वें दिन कल मंगलवार रात को सकुशल बाहर निकाल लिया गया. इसके बाद दूसरे दिन आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में अपने आवास पर ‘इगास बग्वाल’ समारोह मनाया और सिल्क्यारा सुरंग से बचाए गए 41 श्रमिकों के परिवार के सदस्यों के साथ नृत्य किया है. सुरंग से बचाए गए श्रमिकों के परिवार संग ‘इगास बग्वाल’ समारोह में जमकर झूमे उत्तराखंड के CM धामी का यह वीडियो वायरल (VIRAL VIDEO) हो गया है.

उत्तरकाशी के सिल्क्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बचाने की ख़ुशी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ‘इगास बग्वाल’ त्योहार में जमकर डांस किया. देहरादून में सीएम आवास पर मनाए गए ‘इगास बग्वाल’ उत्सव में सुरंग से बचाए गए श्रमिकों को परिवार वाले भी शामिल हुए. इस दौरान मुख्यमंत्री धामी श्रमिकों के परिवार के संग झूमते नजर आए. मुख्यमंत्री धामी ने इस जश्न का वीडियो शेयर किया है. वीडियो को शेयर करते हुए ट्वीट में CM ने लिखा, ‘उत्तराखण्ड मना रहा जीत का ‘इगास’. सभी श्रमिक भाइयों को सिलक्यारा टनल से सकुशल रेस्क्यू किए जाने पर आज उनके परिजनों के साथ शासकीय आवास पर देवभूमि उत्तराखण्ड का लोकपर्व इगास मनाया.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि श्रमिकों के निकलने से वह उतने ही प्रसन्न हैं जितना कि उनके परिवारवाले हैं. मेरी दिवाली, इगास या देव दिवाली कल हुई जब श्रमिक बाहर आए .’

उत्तराखंड में दिवाली के दस दिन बाद इगास मनाया जाता है. उन्होंने कहा कि श्रमिक उनके परिवार की तरह हैं. उन्होंने कहा, ‘आखिरकार वे हमारे लिए काम करते हैं…देश के लिए काम करते हैं .’

#WATCH | Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami dances with the family members of the 41 workers rescued from the Silkyara tunnel, at ‘Igas Bagwal’ celebrations at his residence in Dehradun. pic.twitter.com/ZStQjbvYWs

