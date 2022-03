Uttarakhand CM News: पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) एक बार फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे. सोमवार को विधायक दल की बैठक में पुष्कर सिंह धामी को विधायक दल का नेता चुना गया. मालूम हो कि पुष्कर सिंह धामी खटीमा सीट से चुनाव हार गए थे. इसके बाद से राज्य के मुख्यमंत्रियों को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे. उत्तराखंड के सीएम (Uttarakhand CM ) पद को लेकर दिल्ली में भी कई दौर की बैठक हुई. हालांकि विधायक दल की बैठक में आखिरकार पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) पर ही सहमति बनी. रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी आलाकमान भी पुष्कर सिंह धामी के नाम पर सहमत है.Also Read - N Biren Singh ने पांच मंत्रियों के साथ ली मणिपुर के मुख्यमंत्री पद की शपथ, लगातार दूसरी बार बने सूबे के मुखिया

