Pushkar Singh Dhami Resigns: उत्तराखंड विधानसभा चुनाव (Uttarakhand Assembly Election) में भारतीय जनता पार्टी (BJP) को बड़ी सफलता हाथ लगी. राज्य की जनता ने हर पांच साल में सरकार बदलने के अपने इतिहास को ही बदलकर रख दिया और राज्य में लगातार दूसरी बार भाजपा को सत्ता सौंप दी. भाजपा को राज्य की 70 विधानसभा सीटों में से 47 पर सफलता हाथ लगी, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) अपनी खटीमा सीट (Khatima Vidhan Sabha Seat) से चुनाव हार गए. राज्य में भाजपा की ही सरकार बन रही है, लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव हारने के बाद आज यानी शुक्रवार 11 मार्च 2022 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया.Also Read - Goa MLA List: गोवा के 40 नए विधायकों की लिस्ट हिंदी में यहां है

पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार दोपहर करीब 1.30 बजे राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (रिटायर्ड) से मिलकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया. राज्यपाल ने पुष्कर सिंह धामी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया. हालांकि, राज्यपाल ने उन्हें राज्य में नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने को कहा है. Also Read - Manipur MLA List: ये हैं मणिपुर के नए विधायक, 60 विधायकों की पूरी लिस्ट हिंदी में यहां है

Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami and the state cabinet tendered their resignation to Governor Gurmit Singh.

CM Dhami says, "Since we've received a new mandate & this tenure is complete we gave resignation to Governor. He told me to continue until the new govt is sworn in." pic.twitter.com/o2kEp01EEn

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) March 11, 2022