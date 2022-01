Uttarakhand Assembly Election 2022: बीजेपी (bjp) जल्‍द ही उत्‍तरखंड विधानसभा चुनाव (Uttarakhand Assembly Elections 2022) के लिए लिए अपनी पार्टी के उम्‍मीदवारों की सूची घोषित कर सकती है. कल सीएम पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) समेत बीजेपी के शीर्ष नेता कल आएंगे दिल्‍ली और केंद्रीय चुनाव समिति के समक्ष सूची रख सकते हैं. बीजेपी कोर कमेटी की बैठक के बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, मैं खटीमा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ूंगा. हम सब एक साथ हैं और चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं. इस बार हमने ‘अबकी बार 60 पार’ का नारा दिया है. उम्मीदवारों की सूची जल्द घोषित की जाएगी.Also Read - चुनाव आयोग ने रैलियों और रोड शो पर 22 जनवरी तक बढ़ाई पाबंदी, जानें पार्टियां कैसे कर सकेंगी प्रचार

I will contest the election from the Khatima constituency. We all are together and ready to contest polls. This time, we have given a slogan ‘Abki Baar 60 Paar’. The candidates’ list will be announced soon: Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami after the BJP Core Committee meeting pic.twitter.com/mXdUixAYKL

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 15, 2022