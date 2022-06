Dehradun, Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सोमवार यानि 14 जून 20 22 को विधान सभा के सदस्य के रूप में शपथ ली है. विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को विधानसभा की सदस्यता की शपथ दिलाई है. आज सोमवार से ही विधानसभा का सत्र शुरू हो गया है.Also Read - नैनीताल और मसूरी को छोड़िये इस बार घूम आइये चौकोरी, बेहद खूबसूरत है यह छोटा-सा हिल स्टेशन

विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राज्य को जो कुछ भी हो सकता है, उसे सर्वश्रेष्ठ तक ले जाने के लिए मुझे जो कार्य और जिम्मेदारी दी गई है, उसे हासिल करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा. हमारी दृष्टि राज्य के गठन के 25 वें वर्ष तक पहुंचने तक इसे भारत के शीर्ष राज्यों में से एक में ले जाना है. Also Read - यूपी: सीएम योगी की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक, इंस्पेक्टर समेत 8 पुलिसकर्मी सस्पेंड

#WATCH Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami takes oath as a member of the State Legislative Assembly at Vidhan Sabha Bhawan, Dehradun pic.twitter.com/PHW4jP0mF2

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 13, 2022