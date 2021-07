Uttarakhand Crisis: उत्तराखंड को नया मुख्यमंत्री मिलना तय हो गया है. दिन भर चले सियासी घटनाक्रम के बाद देर रात मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत (Tirath Singh Rawat) ने राज्यपाल बेबी रानी मौर्य (Baby Rani Maurya) को इस्तीफा सौंप दिया. शनिवार दोपहर में विधानमंडल दल की बैठक होगी और नया नेता चुना जाएगा. इसके लिए सभी विधायकों को 11 बजे सुबह तक देहरादून पहुंचने को कहा गया है. Also Read - Uttarakhand में क्या फिर बदलेगा CM? तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे की चर्चा; कल होगी विधानमंडल की बैठक

शनिवार को होने वाली विधायक दल की बैठक के लिए पर्यवेक्षक के रूप में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर देहरादून जाएंगे. बता दें कि तीरथ सिंह रावत को त्रिवेंद्र सिंह रावत (Trivendra Singh Rawat) की जगह मुख्यमंत्री बनाया गया था.

BJP has named Union minister Narendra Singh Tomar as central observer for the state of Uttarakhand. He will be in the state tomorrow.

