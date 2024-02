Uttarakhand UCC: समान नागरिक संहिता विधेयक को कानून बनाने के लिए बुलाई गई विशेष विधानसभा के दूसरे दिन मंगलवार (6 जनवरी) को उत्तराखंड विधानसभा में पेश किया जाना है. अगर इसे सदन की तरफ से पारित किया जाता है, तो बीजेपी शासित राज्य समान नागरिक संहिता (UCC) को अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा.

रविवार (4 फरवरी) को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल ने सभी नागरिकों के लिए उनके धर्म, लिंग या यौन रुझान की परवाह किए बिना व्यक्तिगत कानूनों का एक सामान्य सेट स्थापित करने के उद्देश्य से यूसीसी विधेयक को मंजूरी दे दी थी.

राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक पेश करने से पहले देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. न्यूज एजेंसी एएनआई ने इसकी वीडियो शेयर की है.

#WATCH | Security enhanced outside Uttarakhand Assembly in Dehradun.

Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami will present the Uniform Civil Code Uttarakhand 2024 Bill in the State Assembly today. pic.twitter.com/Wo4efTLmEJ

