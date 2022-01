Uttarakhand Elections 2022, देहरादून: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने आज शुक्रवार को उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 ( Uttarakhand Assembly Elections 2022) के लिए रुद्रप्रयाग में जनसंपर्क किया और कई चुनावी बैठकों को संबोधित करते हुए राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गईं विकास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भाजपा को एक बार फिर जनादेश देने की अपील की. पूर्ववर्ती हरीश रावत सरकार को ”घपलों, घोटालों, भ्रष्टाचार और स्टिंग ऑपरेशन” की सरकार बताते हुए ​शाह ने कहा कि भाजपा की सरकार के पांच साल के कार्यकाल में विपक्ष भी उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का एक आरोप नहीं लगा पाया.Also Read - BJP देश की सबसे अमीर पार्टी, बसपा दूसरे और कांग्रेस तीसरे नंबर पर, जानें किसके पास कितनी संपत्ति

रुद्रप्रयाग में भाजपा जिला कार्यालय में रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, कर्णप्रयाग, बदरीनाथ, केदारनाथ और थराली विधानसभा क्षेत्रों से वर्चुअल रूप से जुड़े पूर्व सैनिकों को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि 2014, 2017 और 2019 के लोकसभा चुनावों में उत्तराखंड की जनता ने दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को आशीर्वाद दिया. उन्होंने कहा, "आपने हमारा काम देखा है. अब आपको एक बार फिर पांच साल के सुशासन के लिए भाजपा को वोट देना है जिससे यहां चल रहीं बड़ी परियोजनाएं पूरी हो सकें"

गृह मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के सैनिक लद्दाख से लेकर कच्छ तक बहुत वीरता और समर्पण के साथ देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन अब लोकतंत्र के मोर्चे पर भी उन्हें वही समर्पण दिखाना होगा.

The Modi govt increased the defence budget to Rs 4.78 crore in 2021-22. Several works are being done by the Modi govt to modernise the Army & to make the country self-reliant in the production of weapons: Union Home Minister & BJP leader Amit Shah pic.twitter.com/SBAuq8N8Tz

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 28, 2022