Uttarakhand Election 2022: देहरादून: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तराखंड में 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनावों (Uttarakhand Elections 2022) से पहले बुधवार को बीजेपी (BJP) का घोषणापत्र (manifesto) जारी किया, जिसमें प्रदेश को अगले पांच साल में आदर्श राज्य बनाने के लिए विकास का रोडमैप बताया गया है. इसमें 50 हजार युवाओं को नौकरी, किसानों को निधि, तीन सिलेंडर फ्री समेत कई बड़े वादे किए गए हैं. घोषणा पत्र में लव जिहाद को रोकने कड़ी सजा का प्रावधान भी करने का बड़ा वादा किया गया है.

Dehradun: Union Minister & BJP leader Nitin Gadkari released the party’s manifesto for #UttarakhandElections2022

“I want to assure you all that we’ll complete Char Dham Highway by this December… The development work you’ve seen in the state is just a trailer,” he said pic.twitter.com/MHTOsDxXYu

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 9, 2022