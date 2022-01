Important updates for Uttarakhand Elections: देश के पहले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष दिवंगत जनरल विपिन रावत (General Bipin Rawat) के भाई कर्नल (सेवानिवृत्त) विजय रावत (Colonel (retd) Vijay Rawat) उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हो गए. राजधानी स्थित BJP मुख्यालय में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami), प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक, प्रदेश के प्रभारी दुष्यंत गौतम और राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी की मौजूदगी में उन्होंने BJP की सदस्यता ग्रहण की. विजय रावत ने इस अवसर पर कहा कि भाजपा का काम करने का तरीका बहुत प्यारा है और यही एक पार्टी है जो वास्तव में देश का भला करना चाहती है. उन्होंने कहा, ‘BJP की सोच भी बहुत अच्छी है.’ रावत ने कहा कि वह बहुत दिनों से भाजपा से जुड़ने की सोच रहे थे, लेकिन अब उन्हें यह अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद उनके पिता भी BJP के ही साथ थे.Also Read - जेपी नड्डा ने कहा- यूपी में अपना दल (एस) और निषाद पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी भाजपा

Colonel Vijay Rawat (retired), younger brother of Late CDS General Bipin Rawat joined BJP in the presence of Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami ahead of Uttarakhand assembly polls. pic.twitter.com/DrBWX8nSM2

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 19, 2022