नई दिल्ली: उत्तराखंड सरकार में वित्त मंत्री प्रकाश पंत का लंबी बीमारी के बाद आज निधन हो गया. उन्होंने अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ टैक्सास के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली. उनका फेफड़े की बीमारी का इलाज चल रहा था. उधर उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गहरा शोक व्यक्त किया है. साथ ही उन्होंने उत्तराखंड में तीन दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है. इस दौरान कल यानी 6 जून को उत्तराखंड के सभी सरकारी एवं अर्धसरकारी कार्यालय बंद रहेंगे.

