देहरादून: उत्तराखंड (Uttarakhand) के अल्मोड़ा जिले में स्थित जागेश्वर धाम (Jageshwar Dham in Almora) परिसर में बीजेपी सांसद (BJP MP) धर्मेंद्र कश्यप (Dharmendra Kashyap) द्वारा कथित तौर पर गाली-गलौज करने के मामले में रविवार को मंदिर प्रबंधन ने उनके खिलाफ प्राथमिकी (FIR registered against BJP MP) दर्ज कराई है. कांग्रेस ने भी इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है.Also Read - भारी पुलिस बल को चकमा भाजपा सांसद ने आंबागढ़ किले पर फहराया आदिवासी सफेद झंडा, जानिए मामला

इस मामले ने तब तूल पकड़ा, जब उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के आंवला से सांसद कश्यप का एक वीडियो वायरल (Viral Video) हुआ, जिसमें वह जागेश्वर मंदिर के पुजारियों के साथ कथित अभद्र भाषा का प्रयोग करते दिखाई दे रहे हैं. Also Read - नाना पटोले ने कहा- केंद्र के खिलाफ 'आजादी' की नई लड़ाई में कांग्रेस का साथ दें युवा, ये एक स्वतंत्रता संग्राम की तरह

जागेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति के प्रबंधक भगवान भट्ट ने बताया कि घटना के बारे में उन्होंने अल्मोड़ा के जिलाधिकारी को अपनी शिकायत दी थी और उनके आदेश पर राजस्व क्षेत्र में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है. Also Read - 'किडनैप' कर दलित लड़की से मुस्लिम युवक ने किया निकाह, अब भाई सहित हुआ गिरफ्तार; जानें पूरा मामला

भट्ट ने बताया कि शनिवार शाम सांसद अपने कुछ सहयोगियों के साथ पूजा-अर्चना के लिए जागेश्वर मंदिर पहुंचे थे. उन्होंने आरोप लगाया कि सांसद की पूजा समाप्त होने के बाद मंदिर प्रबंधन ने उन्हें मंदिर के शाम छह बजे बंद होने की जानकारी देते हुए उनसे वहां से बाहर जाने का आग्रह किया. आरोप है कि इस बात पर सांसद भड़क गए और उन्होंने गाली-गलौज की. दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ने पर सांसद वहां से चले गए.

Uttarakhand: FIR registered against BJP MP Dharmendra Kashyap & his friends under IPC sec 188(Disobedience to order duly promulgated by public servant)& 504 (Intentional insult with intent to provoke breach of peace) for allegedly misbehaving with priests of Jageshwar Dham,Almora

— ANI (@ANI) August 2, 2021