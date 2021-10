Uttarakhand Flood Updates: उत्‍तराखंड में अभी भी कई जिलों में भारी बारिश हो रही है. तीन दिन से हो रही तेज बारिश से आई बाढ़ और भूस्‍खलन और वर्षा जनित हादसों में मरने वालों का आज मंगलवार को देर शाम आंकड़ा 34 हो गया है, जबकि 5 लोगों के गायब होने की बात राज्‍य के मुख्‍यमंत्री ने कही है. उत्‍तराखंड के सीएम पुष्‍कर सिंह धामी ने मृतकों के परिवारों को 4 लाख रुपए की सहायता दें की घोषणा की है. राज्‍य में रेलमार्ग भी बाढ़ से क्षतिग्रस्‍त हो गया है.Also Read - Nainital Lake Overflows Video: सड़क के ऊपर से बह रहा नैनीताल झील का पानी, जनजीवन अस्त व्यस्त

So far 34 deaths, 5 missing in #uttarakhandrains. Rs 4 lakh compensation to the families of the deceased, those who lost their houses will be given Rs 1.9 lakhs. Possible help to be extended to those who lost their livestock: Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami pic.twitter.com/J8RhIeC3Jx

