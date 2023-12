'2025 के अंत तक 5 हज़ार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत', अमित शाह बोले- देश का समय आ गया है, लोगों की आय दोगुनी हुई

Uttarakhand Global Investor Summit: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने देहरादून में कहा कि भारत 2025 के अंत तक 5,000 अरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा. उन्होंने यहां उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण भारत पिछले एक दशक में हर मोर्चे पर तेजी से आगे बढ़ा है. अमित शाह ने कहा, ‘दुनिया आज भारत की ओर आशा भरी नजरों से देख रही है. 2014 से 2023 के बीच भारत दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था से उठकर पांचवीं (सबसे बड़ी) अर्थव्यवस्था बन गया है.’

अमित शाह ने कहा कि आजादी के 75 साल के दौरान देश ने पहले कभी इतनी बड़ी छलांग नहीं लगाई. उन्होंने इसका श्रेय मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और अपने लक्ष्य को वास्तविकता में बदलने की उनकी क्षमता को दिया. मोदी जलवायु परिवर्तन के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, वह आतंकवाद मुक्त दुनिया के लिए अंतरराष्ट्रीय अभियान की अगुवाई करने के अलावा अपने मेक इन इंडिया कार्यक्रम के जरिये दुनिया की धीमी होती जीडीपी को गति देने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि जी-20 दिल्ली घोषणापत्र कूटनीतिक मोर्चे पर भारत की बड़ी उपलब्धि है, जिसे दुनिया आने वाले दशकों तक याद रखेगी.

Union Home Minister Amit Shah and Chief Minister Pushkar Singh Dhami reached Parmarth Niketan in Rishikesh and participated in Ganga Pujan and Ganga Aarti and sought the blessings of Mother Ganga and wished for the prosperity of the country and the state: Uttarakhand CMO pic.twitter.com/jlT4XIdG1Z

— ANI (@ANI) December 9, 2023