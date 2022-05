Uttarakhand Char Dhams: इस साल चार धाम यात्रा के लिए उत्तराखंड ने निर्देश जारी करते हुए प्रतिदिन तीर्थ यात्रियों की संख्या (Daily limit of Pilgrims visiting Char Dhams) को निर्धारित कर दिया है. सरकार के नए आदेश के अनुसार बद्रीनाथ धाम (Badrinath) में 15,000, केदारनाथ (Kedarnath) में 12,000, गंगोत्री (Gangotri) में 7,000 और यमुनोत्री (Yamunotri) धाम में 4,000 यात्री प्रतिदिन दर्शन कर सकेंगे. ये व्यवस्था 45 दिनों के लिए की गई है. बताते चलें कि चार धाम यात्रा तीन मई को गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों के कपाट खुलने के साथ शुरू हो रही है. केदारनाथ के कपाट 6 मई को और बद्रीनाथ के कपाट 8 मई को खुलेंगे. इस साल रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्रियों के आने की संभावना जताई जा रही थी. यात्रा मार्ग के किनारे स्थित होटल और धर्मशालाओं से मिली जानकारी के अनुसार उनके यहां कमरे पहले ही बुक हो चुके हैं. इससे पहले कोविड की नेगेटिव जांच रिपोर्ट की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया गया था.Also Read - Tiger Fall: ये टाइगर जिंदा भी है और इन गर्मियों में यहां जाकर आप सुकून भी पाएंगे | देखें खूबसूरत तस्वीरें

Uttarakhand government has fixed daily limit on the number of pilgrims visiting the Char Dhams- 15,000 pilgrims allowed daily at Badrinath, 12,000 at Kedarnath, 7,000 at Gangotri and 4,000 at Yamunotri. This arrangement has been made for 45 days.

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 1, 2022