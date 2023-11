Uttarakhand सरकार बनावाएगी बाबा बौखनाग का मंदिर, टनल में फंसे मजदूरों को मिलेगी एक-एक लाख की मदद

Uttarkashi Tunnel Rescue: उत्तरकाशी के सिल्कयारा सुरंग में 12 नवंबर से फंसे 41 जांबाज मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है. सुरंग में फंसे मजदूरों को उत्तराखंड सरकार एक-एक लाख रुपये की आर्थिक मदद देगी. साथ ही सरकार बाबा बौखनाग का मंदिर (Baba Baukh Naag Temple) भी बनवाएगी. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका ऐलान किया. सुरंग में फंसे सभी 41 श्रमिकों को सकुशल बाहर निकाले जाने के अभियान के सफल होने के बाद सिलक्यारा में मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि इसके अलावा श्रमिकों के अस्पताल में इलाज और उनके घर जाने तक की पूरी व्यवस्था की जाएगी.

Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami said that the government will provide financial assistance of Rs 1 lakh to all the workers trapped in the Silkyara tunnel. Instructions have been given to the officials for this. Apart from this, complete arrangements will be made for treatment…

— ANI (@ANI) November 28, 2023