71 रास्ते बंद, पहाड़ खिसकने से महिला की मौत..., उत्तराखंड में बारिश का रौद्र रूप, बढ़ा फ्लैश फ्लड का खतरा

उत्तराखंड में लगातार हो रही तेज बारिश से कई इलाकों में भूस्खलन हुआ है. 71 सड़कें बंद हो गई हैं और पिथौरागढ़ में एक महिला की जान चली गई. रामगंगा नदी में बनी कृत्रिम झील और मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है.

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भारी बारिश से उत्तराखंड की 71 सड़कें भूस्खलन के कारण बंद हो गईं.

पिथौरागढ़ में चट्टान गिरने से एक महिला की दर्दनाक मौत हुई.

रामगंगा नदी में कृत्रिम झील बनने से फ्लैश फ्लड का खतरा बढ़ गया है.

आईएमडी ने कई जिलों में अगले दो दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

Uttrakhand Rain: उत्तराखंड में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो चुका है और लगातार हो रही भारी बारिश ने कई जिलों में जनजीवन को प्रभावित कर दिया है. बुधवार (8 जुलाई) को हुई तेज बारिश के बाद राज्य के अलग-अलग हिस्सों में भूस्खलन की कई घटनाएं सामने आईं. पिथौरागढ़ जिले में एक महिला की जान चली गई, जबकि पूरे राज्य में 71 सड़कें मलबा और चट्टानें गिरने के कारण बंद हो गईं. प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और प्रभावित इलाकों में राहत कार्य जारी हैं.

सबसे गंभीर स्थिति पिथौरागढ़ जिले में देखने को मिली, जहां स्यांकुरी गांव की रहने वाली एक महिला पशुओं के लिए चारा लेने गई थीं. इसी दौरान पहाड़ी से अचानक चट्टानें गिरने लगीं. संतुलन बिगड़ने से वह गहरी खाई में गिर गईं और उनकी मौत हो गई. इस घटना ने एक बार फिर पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश के दौरान बढ़ते जोखिम को उजागर कर दिया है.

गांव की तरफ बढ़ रहा नदी का पानी

लगातार बारिश के कारण रामगंगा नदी में मलबा जमा होने से करीब 600 मीटर लंबी कृत्रिम झील बन गई है. इस झील का जलस्तर धीरे-धीरे आसपास के गांवों की तरफ बढ़ रहा है. प्रशासन को आशंका है कि अगर अचानक यह झील टूटती है तो नीचे बसे गांवों में फ्लैश फ्लड जैसी स्थिति बन सकती है. इसी वजह से स्थानीय लोगों को नदी के किनारे जाने से मना किया गया है और संवेदनशील इलाकों की लगातार निगरानी की जा रही है.

भारी बारिश का असर सड़क संपर्क पर भी साफ दिखाई दिया. राज्यभर में 71 सड़कें बंद होने से कई गांवों का संपर्क टूट गया है. टिहरी जिले में भी भूस्खलन के कारण कई ग्रामीण सड़कें प्रभावित हुईं. हालांकि, प्रशासन ने मशीनों की मदद से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया है ताकि यातायात जल्द सामान्य हो सके. उत्तरकाशी में बंद हुआ यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग भी मरम्मत के बाद दोबारा खोल दिया गया है, लेकिन अधिकारियों ने यात्रियों से सतर्क रहने की अपील की है.

कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग ने गुरुवार और शुक्रवार के लिए कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर, पौड़ी और टिहरी में भारी से बहुत भारी बारिश, गरज के साथ बिजली गिरने और तेज बारिश की संभावना जताई गई है. इसके बाद भी सप्ताहांत तक कई क्षेत्रों में येलो अलर्ट लागू रहेगा.

बारिश के आंकड़े भी सामान्य से ज्यादा दर्ज किए गए हैं. उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जैसे जिलों में सामान्य से काफी ज्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है. लगातार हो रही बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, हालांकि फिलहाल गंगा और अलकनंदा जैसी प्रमुख नदियां चेतावनी स्तर से नीचे बह रही हैं. प्रशासन का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन मौसम को देखते हुए हर संभावित खतरे पर नजर रखी जा रही है.