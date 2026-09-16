इस राज्य में होमस्टे बनाने के लिए 15 लाख तक की सब्सिडी दे रही सरकार, यहां जानिये योजना की पूरी Details

Homestay Scheme: उत्तराखंड के ग्रामीण और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को पुष्कर धामी सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है. पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार ‘दीन दयाल उपाध्याय होमस्टे विकास योजना’ चला रही है. इसके तहत पात्र लोगों को होमस्टे बनाने या पुराने भवन को अपग्रेड करने के लिए बैंक लोन के साथ सरकारी सब्सिडी का लाभ दिया जाता है. योजना के तहत पहाड़ी इलाकों में होमस्टे बनाने वाले लाभार्थियों को परियोजना लागत का अधिकतम 50 फीसदी तक अनुदान दिया जा सकता है. हालांकि, इस सब्सिडी की अधिकतम सीमा 15 लाख रुपये निर्धारित है. इसके अलावा, पहले पांच साल के लिए अधिकतम 1.50 लाख रुपये तक का ब्याज अनुदान भी मिल सकता है.
मैदानी इलाकों में होमस्टे बनाने पर परियोजना लागत का अधिकतम 25 फीसदी तक अनुदान दिया जाता है. यहां सब्सिडी की अधिकतम सीमा 7.50 लाख रुपये है. लाभार्थी को पहले पांच वर्षों के लिए अधिकतम 1 लाख रुपये तक ब्याज अनुदान भी मिल सकता है. योजना का लाभ लेने के लिए बैंक से लोन लेना जरूरी है. लोन लेते समय लाभार्थी को परियोजना लागत का 12.5 फीसदी हिस्सा खुद लगाना होगा.
यह योजना केवल नया होमस्टे बनाने तक सीमित नहीं है. पुराने घर को भी होमस्टे के रूप में विकसित किया जा सकता है. इसके तहत भवन के विस्तार, मरम्मत, नवीनीकरण, सुधार और शौचालय निर्माण जैसे कामों के लिए भी सहायता उपलब्ध है. होमस्टे में कम से कम एक और अधिकतम छह गेस्ट रूम बनाए जा सकते हैं. मकान मालिक को अपने परिवार के साथ उसी घर में रहना भी जरूरी है. पारंपरिक पहाड़ी शैली में बने या विकसित किए गए घरों को योजना में प्राथमिकता दी जाती है.
दीन दयाल उपाध्याय होमस्टे विकास योजना का लाभ उत्तराखंड के मूल निवासी उठा सकते हैं. यह योजना पूरे राज्य में लागू है, लेकिन नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र इसके दायरे से बाहर हैं. होमस्टे का निर्माण या पुराने भवन के नवीनीकरण के बाद उसे उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद में रजिस्टर्ड कराना जरूरी है.
दीन दयाल उपाध्याय होमस्टे विकास योजना में आवेदन करने के लिए आधार कार्ड और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर जरूरी है. इसके अलावा जन्मतिथि प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), स्थायी निवास प्रमाण पत्र और जमीन या घर के स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज देने होते हैं. घर का लेआउट प्लान भी जरूरी है. अगर संबंधित क्षेत्र में नगर निकाय की जमीन उपलब्ध नहीं है तो ग्राम प्रधान का लिखित प्रमाण पत्र भी देना होता है. इसके साथ अग्निशमन विभाग से एनओसी, अग्निशामक यंत्र खरीदने से संबंधित दस्तावेज और अधिकृत विभाग या संस्था से नक्शे की मंजूरी भी आवश्यक है. SC/ST/OBC या पूर्व सैनिक श्रेणी में आने वाले आवेदकों को संबंधित प्रमाण पत्र देना होगा.
योजना के लिए आवेदन उत्तराखंड सरकार के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाता है. आवेदक को आधार कार्ड और आधार से जुड़े मोबाइल नंबर के जरिए रजिस्ट्रेशन करना होता है. इसके बाद सभी जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन जमा करने होते हैं. आवेदन संबंधित जिले के जिला पर्यटन विकास अधिकारी के पास भेजा जाता है. इसके बाद जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति की बैठक आयोजित होती है और आवेदक को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है. समिति से प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद आवेदन ऑनलाइन उस बैंक को भेजा जाता है, जहां से आवेदक होमस्टे के लिए लोन लेना चाहता है. बैंक अपनी प्रक्रिया के अनुसार लोन स्वीकृत करता है. लोन मंजूर होने के बाद राशि आवेदक के खाते में जमा की जाती है.
होमस्टे का निर्माण या नवीनीकरण पूरा होने पर आवेदक को जिला पर्यटन अधिकारी को लिखित सूचना देनी होती है. इसके बाद होमस्टे का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है. परियोजना का निरीक्षण जिला पर्यटन विकास अधिकारी और संबंधित बैंक शाखा के प्रबंधक द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है. निरीक्षण रिपोर्ट में परियोजना पूरी पाए जाने के बाद होमस्टे में पर्यटकों को ठहराने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है. इसके बाद स्वीकृत सब्सिडी की राशि विभाग द्वारा उस बैंक खाते में भेजी जाती है, जो संबंधित लोन से जुड़ा होता है.
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