साहसिक खेलों से बदलेगी उत्तराखंड की तस्वीर, गदरपुर में तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे सीएम धामी

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऊधम सिंह नगर जिले में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय क्याकिंग-कैनोइंग प्रतियोगिता की तैयारियों का निरीक्षण किया. इस दौरान, उन्होंने आयोजन स्थल पर की जा रही व्यवस्थाओं को करीब से देखा और अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली. मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों के लिए तैयार की जा रही सुविधाओं, सुरक्षा इंतजाम, तकनीकी व्यवस्थाओं, आवागमन, ठहरने और अन्य जरूरी तैयारियों का जायजा लेते हुए कहा कि आयोजन की गुणवत्ता अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप होनी चाहिए.
निरीक्षण के दौरान सीएम धामी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रतियोगिता की सभी तैयारियां तय समय सीमा के अंदर और निर्धारित मानकों के अनुसार पूरी की जाएं. उन्होंने कहा कि इस आयोजन में देश और विदेश से खिलाड़ी, प्रशिक्षक और तकनीकी विशेषज्ञ भाग लेने आएंगे, इसलिए किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए. उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने और प्रतिभागियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि उत्तराखंड की मेहमाननवाजी और कार्य संस्कृति की अच्छी छवि सामने आए.
कार्यक्रम के दौरान, सीएम सिंह धामी ने स्वयं भी वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों का अनुभव लिया. उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड की प्राकृतिक परिस्थितियां एडवेंचर स्पोर्ट्स और जल क्रीड़ा गतिविधियों के लिए बेहद अनुकूल हैं. राज्य में साहसिक खेलों को बढ़ावा देने की अपार संभावनाएं हैं और सरकार लगातार खेल सुविधाओं के विस्तार तथा आधुनिक खेल अवसंरचना विकसित करने की दिशा में काम कर रही है. उनका कहना था कि ऐसे आयोजन राज्य को खेलों के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने का काम करेंगे.
#WATCH उधम सिंह नगर(उत्तराखंड): मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गदरपुर में होने वाली इंटरनेशनल कयाकिंग और कैनोइंग चैंपियनशिप की तैयारियों का मौके पर जाकर जायजा लिया और व्यवस्थाओं की समीक्षा की।
इस दौरान उन्होंने वॉटर स्पोर्ट्स की विभिन्न गतिविधियों का अनुभव भी लिया। मुख्यमंत्री… pic.twitter.com/ZBE476hpcO
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 13, 2026
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य उत्तराखंड को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर मजबूत पहचान दिलाना है. इसके लिए खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं और बड़े मंच उपलब्ध कराए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर देती हैं और उन्हें वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं. सरकार खेल प्रतिभाओं की पहचान और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है.
सीएम धामी ने कहा कि ऐसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजन केवल खेलों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि पर्यटन, रोजगार और स्थानीय कारोबार को भी गति देते हैं. इससे उत्तराखंड की पहचान साहसिक पर्यटन के केंद्र के रूप में और मजबूत होगी. उन्होंने अधिकारियों को स्वच्छता, पेयजल, चिकित्सा सुविधा, सुरक्षा और यातायात प्रबंधन जैसी सभी व्यवस्थाएं उच्च स्तर पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. इस अवसर पर विधायक अरविन्द पांडेय सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे.
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