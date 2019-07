देहरादून: वायरल वीडियो में दो पिस्टल और एक कारबाइन के साथ डांस करते नजर आ रहे उत्तराखंड के विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के तीन शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं. अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी. वीडियो सामने आने के बाद अनिश्चितकाल के लिए निलंबित किए गए विधायक को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की तरफ से कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है, जिसमें उनसे पूछा गया है कि उन्हें पार्टी से क्यों न निकाल दिया जाए.

Licenses of three weapons of suspended BJP MLA Kunwar Pranav Singh Champion(in file pic) have been revoked, he has also been issued a notice by District Magistrate Haridwar, Dipendra Chaudhary. Champion was earlier seen in a viral video brandishing guns. #Uttarakhand pic.twitter.com/1R6zjlncER

— ANI (@ANI) July 13, 2019