उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर भी कोरोना महामारी का साया पड़ गया है. पिछले साल भी यात्रा अपने नियत समय से देर से शुरू हुई थी और इस बार भी कोविड-19 के मामलों में बढ़ते आंकड़ों की वजह से फिलहाल चारधाम की यात्रा को स्थगित कर दिया गया है. उत्तराखंड सरकार की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि कोरोना महामारी को देखते हुए चारधाम यात्रा (Chardham Yatra) को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है.बिना तीर्थयात्रियों के केवल अनुष्ठान किए जा रहे हैं.

तो वहीं उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए इस बार चार धाम की यात्रा फिलहार स्थगित की जा रही है. लोग अपने घर से ही भगवान की पूजा कर लें.

Due to the COVID-19 pandemic, 'Char Dham Yatra' has been temporarily postponed. I request all of you to perform prayers at your homes: Tirath Singh Rawat, Uttarakhand CM

