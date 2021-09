Uttarakhand Lockdown Update: देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर धीरे-धीरे कम हो रहा है. कोरोना के कम होते मामले को देखते हुए राज्यों से धीरे-धीरे अनलॉक शुरू किया गया है. हालांकि तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए कई एहतियात भी बरते जा रहे हैं.Also Read - Earthquake: सुबह-सुबह उत्तराखंड में भूकंप के तेज झटकों से कांपी धरती, घर से बाहर भागे लोग

इन सबके बीच उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू को 21 सिंतबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है. बता दें कि उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू 14 सितंबर को खत्म हो रहा था, जिसे 21 सितंबर की सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है. Also Read - उत्तराखंड के राज्यपाल पद से बेबी रानी मौर्य ने दिया इस्तीफा, UP चुनाव लड़ेंगी? हो रही है ये चर्चा

Wedding ceremonies allowed with 50% capacity of the hall/venue with permission from dist admn; attendees with a certificate of full vaccination need not show COVID negative report. Those without certificate will have to mandatorily show COVID negative report not older than 72 hrs

— ANI (@ANI) September 13, 2021