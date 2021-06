Uttarakhand Lockdown Update: उत्तराखंड में कोरोना लॉकडाउन को अब 15 जून से 22 जून तक बढ़ाया गया है. राज्य सरकार की तरफ से मंत्री सुबोध उनियाल ने आज ये जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि पहले की ही तरह कोरोना गाइडलाइन की सख्ती जारी रहेगी, लेकिन इसमें थोड़ा बदलाव किया गया है. चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के लोगों को बिना कोविड जांच रिपोर्ट के केदारनाथ-बद्रीनाथ, गंगोत्री-यमुनोत्री की यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी. Also Read - Bihar Lockdown-Unlock Guidelines: लॉकडाउन खत्म, कल से अनलॉक हो रहा है बिहार, क्या रहेगी पाबंदी क्या मिली है छूट, देखें गाइडलाइंस

इससे पहले उत्तराखंड सरकार ने अपने आदेश में कहा था कि राज्य में 15 जून तक COVID प्रतिबंधों को बढ़ाया गया है. 15 जून को सुबह 6:00 बजे तक प्रदेश में कर्फ्यू जारी रहेगा. इस दौरान 9 जून और 14 जून को सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच जनरल स्टोर खुलेंगे. इसके अलावा तीन दिन शराब की दुकानें खुलेंगी. शराब की दुकानें 9, 11 और 14 जून को खुलेंगी.

Covid curfew extended from June 15 to June 22. Old SOP to be followed with some changes. People from Chamoli, Rudraprayag, & Uttarkashi are now allowed to visit Badrinath, Kedarnath & Gangotri-Yamunotri respectively only with negative RT-PCR report: Uttarakhand Min Subodh Uniyal pic.twitter.com/lU3kt22FMK

