Uttarakhand Lockdown Update: उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू को एक और हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है. मौजूदा कोराना प्रतिबंध इस दौरान लागू रहेंगे. मालूम हो कि उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू की मौजूदा मियाद मंगलवार यानी 3 अगस्त की सुबह 6 बजे खत्म हो रही थी, जिसे बढ़ा कर 10 अगस्त की सुबह 6 बजे तक कर दिया गया है. उत्तराखंड सरकार ने रेल, हवाई व सड़क मार्ग से आने वाले ऐसे व्यक्तियों जिनके पास दो डोज वैक्सीन का 15 दिन पुराना प्रमाण पत्र है, उनके लिए बिना कोरोना जांच के प्रवेश को बरकरार रखा है. हालांकि सिंगल डोज वाले यात्रियों को 72 घंटें पहले की RT-PCR रिपोर्ट जरूरी होगा.Also Read - Uttarakhand Lockdown Update: उत्तराखंड में 20 जुलाई तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, शादियों के लिए गेस्ट की संख्या भी तय, जानें ताजा गाइडलाइंस

इसके साथ-साथ राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण की व्यवस्था भी अनिवार्य की गई है. सरकार ने पुलिस-प्रशासन को निर्देश दिया है कि राज्य में कोविड गाइडलाइंस को सख्ती से पालन करवाया जाए. आदेश में कहा गया है कि बिना मास्क के घूमने वाले लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाए. Also Read - Uttarakhand Travel Guidelines: उत्तराखंड जाने का बना रहे हैं प्लान तो पहले पढ़ लें यह जरूरी खबर! सरकार ने जारी की है नई ट्रैवल गाइडलाइंस

COVID curfew to remain in force from 6 am of August 3 to August 10, 6 am; vaccination to continue during the curfew: Uttarakhand Govt

— ANI (@ANI) August 2, 2021