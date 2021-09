Uttarakhand Lockdown Update: कोरोना की दूसरी लहर का कहर कम होने के बाद ज्यादातर राज्यों में लॉकडाउन पाबंदियों में ढील दे दी गई है. हालांकि संभावित तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए तमाम तरह के एहतियात भी बरते जा रहे हैं. आगामी त्योहारों को देखते हुए सरकार बार-बार लोगों के अपील कर रही है कि वह कोविड गाइडलाइंस का अच्छी तरह से पालन करें. इन सबके बीच उत्तराखंड सरकार ने राज्य में लगे कोरोना कर्फ्यू को एक बार फिर बढ़ा दिया है.Also Read - Mussoorie Travel Guidelines: मसूरी जाने का है प्लान तो जान लें ताजा गाइडलाइंस, इसके बिना नहीं मिलेगी एंट्री...

सरकार की तरफ से जारी आदेश के अनुसार, 1 सितंबर की सुबह 6 बजे खत्म होने वाले कर्फ्यू की मियाद को बढ़ाकर पांच अक्टूबर की सुबह 6 बजे तक कर दिया गया है. मालूम हो कि उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,43,382 हो गई है वहीं, अब तक 7,390 लोगों की इस जानलेवा वायरस की वजह से मौत हो चुकी है. राज्य में फिलहाल 273 एक्टिव केस हैं और 3,35,719 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं.

#COVID19 curfew in Uttarakhand to continue from 6 am of 21st September to 6 am of 5th October.

— ANI (@ANI) September 20, 2021