Uttarakhand Lockdown Update: देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर कम होने के बाद ज्यादातर राज्यों में पाबंदियों में ढील दी जा रही है. हालांकि संभावित तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए तमाम तरह के एहतियात भी बरते जा रहे हैं. त्योहारी सीजन को देखते हुए कई पाबंदियां भी लगाई जा रही हैं तो कुछ जगहों पर इसमें ढील भी दी गई है. इन्हीं कड़ी में उत्तराखंड में कोरोना पाबंदियों को एक बार फिर बढ़ा दिया गया है.

सरकार की तरफ से जारी नए दिशा निर्देश के अनुसार, उत्तराखंड में कोरोना पाबंदियों को 19 अक्टूबर की सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है. मालूम हो कि राज्य में पहले यह मियाद 5 अक्टूबर की सुबह 6 बजे खत्म हो रही थी, जिसे सरकार की तरफ से बढ़ाने का फैसला लिया गया.

#COVID19 restrictions in Uttarakhand to continue from 6 am of 5th October to 6 am of 19th October. pic.twitter.com/jxLx5ZEbyq

— ANI (@ANI) October 4, 2021