Uttarakhand Lockdown Update: उत्तराखंड में कोरोना लॉकडाउन के तहत चल रहे प्रतिबंधों को 20 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है. उत्तराखंड सरकार ने सोमवार शाम कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) को बढ़ाने की घोषणा की. सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, शादियों और अंतिम संस्कार में 50 लोगों को जाने की इजाजत होगी. साथ ही उस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना भी जरूरी होगा.

नया प्रतिबंध 20 जुलाई, 2021 को सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा. मसूरी और नैनीताल जैसे हिल स्टेशनों पर भारी संख्या में पर्यटकों की आमद के बीच यह फैसला आया है, जिससे संक्रमण की एक और लहर की चेतावनी दी गई है.

Uttarakhand govt extends COVID19 curfew till July 20; 50 people allowed in weddings as well as funerals

