Uttarakhand Lockdown Update: देश में कोरोना का कहर जारी है. कोरोना के कहर के बीच उत्तराखंड सरकार ने राज्य में लगे लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को 10 मई तक के लिए बढ़ा दिया है. उत्तराखंड सरकार ने देहरादून (Dehradun Lockdown Update), हरिद्वार (Haridwar Lockdown Update),उधम सिंह नगर और नैनीताल (Nainital Lockdown Update) में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच लॉकडाउन (Corona Curfew) जैसी पाबंदियों को बढ़ाकर 6 मई तक के लिए कर दिया गया है. राज्य सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने इसकी जानकारी दी. अब उत्तराखंड के इन चारों बड़े शहरों में 10 मई तक कड़ी पाबंदियां लागू रहेंगी.

वहीं, नैनीताल के जिलाधिकारी धीरज सिंह गारबियाल ने बताया कि शहर में सभी जरूरी दुकानें 12 बजे दिन तक खुली रहेंगी. इसके अलावा मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप, गैस स्पलाई चालू रहेंगी.

'Corona curfew' has been extended till May 10 in the districts of Dehradun, Haridwar and Udham Singh Nagar in Uttarakhand, says state government spokesperson Subodh Uniyal

