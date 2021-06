Uttarakhand Lockdown Update: उत्तराखंड में लॉकडाउन 15 जून तक बढ़ाया गया है. राज्य सरकार ने रविवार को ये जानकारी दी. उत्तराखंड सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य में 15 जून तक COVID प्रतिबंधों को बढ़ाया गया है. 15 जून को सुबह 6:00 बजे तक प्रदेश में कर्फ्यू जारी रहेगा. इस दौरान 9 जून और 14 जून को सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच जनरल स्टोर खुलेंगे. इसके अलावा तीन दिन शराब की दुकानें खुलेंगी. शराब की दुकानें 9, 11 और 14 जून को खुलेंगी. Also Read - Investment in UP: महामारी में उत्तर प्रदेश सरकार को मिले 66 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव

बता दें कि कोरोना के मद्देनजर राज्य में एक बार फिर कोरोना कर्फ्यू को 15 जून तक बढ़ाया गया है. कर्फ्यू के दौरान पुराने आदेश उसी तरीके से प्रभावी होंगे. हालांकि सभी जिलों के जिलाधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति व परिस्थिति का आकलन करने के बाद छूट देने के अधिकार दिए गए हैं.

मंगलवार आठ जून की प्रातः छह बजे कर्फ्यू की अवधि समाप्त हो रही थी. एक सरकारी आदेश में इसकी जानकारी दी गयी है। रविवार को मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने इस संबंध में जारी आदेश में कहा कि प्रदेश में कोविड कर्फ्यू अब 15 जून की सुबह छह बजे तक प्रभावी रहेगा.

आदेश में कहा गया है कि इस दौरान प्रमाण दिखाने पर टीकाकरण के लिए जाने की लोगों को आने जाने की छूट रहेगी जबकि पहले की तरह ही अधिकतम 20 लोगों को 72 घंटे पहले की निगेटिव आरटीपीसीआर कोविड जांच रिपोर्ट के साथ जिला प्रशासन की अनुमति से किसी विवाह समारोह में शामिल होने की अनुमति होगी.

उत्तराखंड में लॉकडाउन में ढील दी जाएगी. (Uttarakhand government extends COVID restrictions )