Uttarakhand Lockdown Update: उत्तराखंड सरकार ने राज्य में लगी पाबंदियों को एक हफ्ते के लिए बढ़ा (Uttarakhand Lockdown Extension) दिया है. उत्तराखंड में अब 25 मई तक कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) यानी लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू रहेंगी. एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत (Tirath Singh Rawat) ने लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत दिये थे. मुख्यमंत्री ने कहा था कि सरकार कोविड के मामलों पर निरंतर नजर बनाए हुए है और विचार विमर्श के बाद कोविड कर्फ्यू को बढ़ाने पर निर्णय लिया जाएगा. Also Read - Uttarakhand Lockdown Update: उत्तराखंड में बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, अब 25 मई तक रहेंगी लॉकडाउन जैसी पाबंदियां

सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने के अलावा भी कई फैसले लिये. ताजा फैसले के मुताबिक उत्तराखंड में कर्फ्यू के दौरान होने वाले विवाह समारोहों में शामिल होने के लिए RT-PCR जांच रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गयी है. प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि कोविड कर्फ्यू अब 25 मई की सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा. इससे पहले मंगलवार 18 मई की प्रातः छह बजे कर्फ्यू की अवधि समाप्त हो रही थी. Also Read - Complete Lockdown in Uttarakhand: उत्तराखंड में एक सप्ताह के लिए लगाया गया पूर्ण लॉकडाउन, सख्त पाबंदियों के साथ गाइडलाइन जारी

Uttarakhand: 2nd phase of #COVID19 curfew to be implemented from May 18 6 am to May 25 6 am. 20 people allowed in weddings & RT-PCR negative report not older than 72 hrs mandatory. Also Read - Uttarakhand Lockdown Update: देहरादून, नैनीताल समेत उत्तराखंड के इन शहरों में 10 मई तक बढ़ा लॉकडाउन; जानें ताजा अपडेट

Patients going to a doctor exempted; pass to be given on e-pass application in health emergency.

— ANI (@ANI) May 17, 2021