Uttarakhand Lockdown Update: उत्तराखंड में भी कोरोना हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहा है. यहां रोजाना 4-5 हजार मामले सामने आ रहे हैं. कोरोना के कहर को देखते हुए राजधानी देहरादून, कोटद्वार और स्वर्गाश्रम में आज यानी 26 अप्रैल से 3 मई तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू की गई हैं. हालांकि इसे लॉकडाउन नाम न देकर कर्फ्यू बताया गया है. इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं की दुकानें ही खुलेंगी. देहरादून के जिलाधिकारी आशीष कुमार श्रीवास्तव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इस अवधि के दौरान जिले के नगर निगम ऋषिकेश, देहरादून एवं छावनी परिषद गढी कैंट और क्लेमेंटाउन में पूर्णतः कोरोना कर्फ्यू रहेगा. Also Read - Lockdown News: कोरोना के हालात पर प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों संग बैठक आज, क्या फिर लगेगा Lockdown? जानें क्यों उठ रहे सवाल...

आदेश के अनुसार, इस दौरान निजी वाहनों की आवाजाही पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगी. इस अवधि में फल, सब्जी, डेयरी तथा राशन की दुकानें शाम चार बजे तक ही खुलेंगी. हांलांकि, पेट्रोल पंप एवं गैस आपूर्ति और दवा की दुकानें पूरे समय खुलेंगी. इससे पहले, दिन में उत्तराखंड सरकार ने कोविड-19 के बढ रहे प्रकोप को देखते हुए उसकी रोकथाम के लिए कर्फ्यू या अन्य कड़े कदम उठाने के लिए जिलाधिकारियों को अधिकृत कर दिया था. वैसे देहरादून में पहले से ही शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है. Also Read - Coronavirus Effect: एयर इंडिया ने 30 अप्रैल तक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की बुकिंग रद्द की

Uttarakhand: Curfew imposed in Kotdwar and Swargashram areas of Pauri Garhwal district from 26th April to 3rd May, in the wake of rise in #COVID19 cases.

— ANI (@ANI) April 26, 2021