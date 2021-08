Uttarakhand Lockdown Update:Corona Curfew to remain in force till August 24 6am: उत्‍तरखंड में कोरोना वायरस संक्रमण की महामारी के बीच 24 अगस्‍त तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा. उत्‍तराखंड सरकार ने आज सोमवार को जारी आदेश में कहा है कि राज्‍य में 17 अगस्‍त को सुबह 6 बजे से आगामी 24 अगस्‍त को सुबह 6 बजे कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने का आदेश दिया है. सरकार ने आदेश में यह भी कहा है कि कर्फ्यू के दौरान टीकाकरण जारी रहेगा. आप यहां सरकार के ताजा आदेश को डिटेल में पढ़ सकते हैं.Also Read - Schools Reopen in Bihar: पहली से 8वीं तक के छात्रों के लिए आज से खुले स्‍कूल

COVID curfew to remain in force in the State from 6 am of August 17 to August 24, 6 am; vaccination exercise to continue during the curfew: Uttarakhand Government pic.twitter.com/j1SL75HCYj

