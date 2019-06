बरेली: उत्तराखंड सरकार में शिक्षा मंत्री अरविन्द पांडेय के पुत्र और उसके साथी की फरीदपुर के पास सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पांडेय के पुत्र की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है. इस बीच लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी ने उत्तराखंड राज्य के शिक्षा मंत्री अरविन्द पाण्डेय के पुत्र अंकुर पांडेय के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है. योगी ने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है .

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुनिराज जी ने बुधवार को बताया कि मंगलवार रात हुई दुर्घटना में पांडेय के छोटे बेटे अंकुर (24) और उसके साथी मुन्ना गिरी (26) की मौत हो गई है. अंकुर घर से गोरखपुर एक विवाह समारोह में शामिल होने जा रहे थे. फरीदपुर कस्बे से पहले फ्यूचर कॉलेज के पास उनकी कार की ट्रक से जोरदार भिड़ंत हो गई.

Bareilly: Uttarakhand Minister Arvind Pandey’s son Ankur Pandey died after the car he was travelling in, collided with a truck on NH 24 near Faridpur at around 3 am today. Two others also died& one was injured in the accident. They were going to Gorakhpur to attend a wedding. pic.twitter.com/tP0c8W5cLw

— ANI UP (@ANINewsUP) June 26, 2019