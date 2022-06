देहरादून: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के रूड़की में चलती कार में छह साल की मासूम बालिका और उसकी मां के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है. माँ-बेटी की हालत गंभीर बताई जा रही है. दोनों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है. सामूहिक दुष्कर्म (Gangrape) के मामले में अब तक पांच आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है. हरिद्वार के पुलिस अधीक्षक (देहात) प्रमेंद्र डोभाल ने कहा कि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के अनुसार चिकित्सकीय जांच में दोनों के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई है. रुड़की में चलती कार में कथित तौर पर हुए सामूहिक दुष्कर्म के इस मामले में पुलिस ने एक नामजद आरोपी सहित अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था.Also Read - UP News: बड़ी बहन ने छोटी बहन का कराया गैंगरेप फिर कर दी निर्मम हत्या, बदले की कहानी सुनकर पुलिस के भी उड़े होश

पुलिस के अनुसार रूड़की के पास स्थित मुस्लिम तीर्थस्थल पिरान कलियर से पीड़ित महिला अपनी पुत्री के साथ रात के वक्त रूड़की जा रही थी और रास्ते में उसे एक परिचित कार सवार युवक सोनू मिला और उसने महिला को लिफ्ट देने के बहाने अपनी कार में बैठा लिया. पुलिस ने दर्ज शिकायत के हवाले बताया कि कार में कुछ अन्य युवक भी बैठे हुए थे. शिकायत के अनुसार सोनू और अन्य युवकों ने महिला और उसकी पुत्री के साथ कथित तौर पर चलती कार में दुष्कर्म किया और उन्हें बाद में गंग नहर किनारे छोड़कर चले गए.

Uttarakhand | 5 people accused of allegedly raping a woman & her six-year-old daughter, in a moving car in Roorkee, Haridwar district, arrested by the police pic.twitter.com/SSM6D0WFgb

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 30, 2022