Uttarakhand Covid-19 Guidelines: उत्तराखंड में कोविड-19 संक्रमण से स्थित लगभग संभल गई है. ऐसे में राज्य सरकार भी लगातार लोगों को कोविड-19 नियमों से छूट दे रही है. आज मंगलवार को सरकार ने प्रदेश में स्विमिंग पूल और वाटर पार्क खोलने की अनुमति दे दी. आदेश में कहा गया कि राज्य में स्वीमिंग पूल और वाटर पार्क पूरी क्षमता से खुलेंगे.Also Read - UP Hindi News: मेरठ में ढाबा मालिक ने नहीं परोसा चिकन, गुस्साए ग्राहक ने मार दी गोली

हालांकि 10 मार्च, 2022 तक राजनीतिक रैली और धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी. इसी तरह उत्तराखंड में सभी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्ण क्षमता के साथ सुनिश्चित होगी. सरकार ने कहा सभी निर्देश एक मार्च यानी आज से प्रभावी हो हैं. Also Read - New Covid Guidelines: सरकार ने जारी की नई Covid-19 गाइडलाइंस, RT-PCR की 72 घण्टे वाली रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म

Government of Uttarakhand allows the opening up of swimming pools and water parks in the state. pic.twitter.com/xQKQMwv7wt

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) March 1, 2022