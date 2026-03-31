  • Hindi
  • India Hindi
  • Uttarakhand News Grand Welcome Of Cm Pushkar Singh Dhami On His Kashipur To Khatima Visit

Uttarakhand News: काशीपुर से खटीमा तक सीएम धामी का भव्य स्वागत, जगह-जगह उमड़ा जनसैलाब

Uttarakhand News: मुख्यमंत्री ने जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह स्वागत केवल उनका नहीं, बल्कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों पर जनता के विश्वास का प्रतीक है.

Published date india.com Updated: March 31, 2026 12:05 PM IST
email india.com By India.com Hindi News Desk email india.com
Uttarakhand News Hindi

Uttarakhand News: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के काशीपुर से खटीमा तक के दौरे के दौरान लोगों में जमकर उत्साह देखने को मिला. इस दौरान BJP कार्यकर्ताओं और आम जनता ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया. मार्ग में बाजपुर, गदरपुर, रुद्रपुर, दिनेशपुर, किच्छा, सितारगंज और नानकमत्ता समेत कई स्थानों पर लोगों का उत्साह देखने लायक रहा.

ढोल-नगाड़ों के साथ अभिनंदन

जगह-जगह फूल-मालाओं, ढोल-नगाड़ों और जयघोष के साथ मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया गया. बड़ी संख्या में मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने आत्मीयता से उनका स्वागत किया, जिससे पूरा माहौल उत्सव जैसा बन गया.

मुख्यमंत्री ने जताया आभार

मुख्यमंत्री धामी ने इस स्नेह और समर्थन के लिए जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह स्वागत केवल उनका नहीं, बल्कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों पर जनता के विश्वास का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि जनता का यह अपार समर्थन उन्हें और अधिक ऊर्जा देता है, जिससे वे प्रदेश के सर्वांगीण और सर्वस्पर्शी विकास के लिए लगातार कार्य करते रहेंगे.

About the Author

India.com Hindi News Desk

India.com Hindi News Desk

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.