उत्‍तराखंड (Uttarakhand) के चमोली जिले (Chamoli district) में रविवार को नंदा देवी ग्लेशियर टूटने से हुई त्रासदी में फंसे मजदूरों में से 14 के शव बरामद किए जा चुके हैं. उत्तराखंड में धौली गंगा नदी पर स्थित तपोवन- विष्णुगढ़ जलविद्युत परियोजना की सुरंग (tunnel) में फंसे 30-35 श्रमिकों को बचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. इससे वहां दो पनबिजली परियोजनाओं में काम कर रहे कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई और 170 से ज्यादा मजदूर लापता हैं.

ताजा जानकारी के मुताबिक, बड़ी टनल, जो करीब 180 मीटर लंबी है, जिसमें 30-40 वर्कर्स फंसे हुए हैं. बचाव दलों की टीम लगतार टनल की सफाई कर आगे बढ़ते हुए इन्‍हें बचाने के लिए जुटी हुई है. 70-80 मीटर तक बड़ी सुरंग साफ हो चुकी है. मलबे ने इसे अवरुद्ध कर दिया था, इसे जेसीबी की मदद से साफ किया जा रहा है. यह टनल लगभग 180 मीटर लंबी और इसमें लगभग 30-40 कर्मचारी फंसे हुए हैं. इंजीनियरिंग टास्क फोर्स सहित सेना के कर्मियों के अथक प्रयासों के बाद सुरंग का मुंह साफ किया गया है. जनरेटर और सर्च लाइट लगाकर रात भर अर्थमूवर्स के साथ काम जारी रखा गया है. घटना स्थल पर फील्ड अस्पताल मेडिकल सहायता प्रदान कर रहा है.

उत्तराखंड के आपदाग्रस्त चमोली जिले में सोमवार को बचाव और राहत अभियान में तेजी बचाव एवं राहत कार्य जारी है. ऋषिगंगा घाटी में हिमखंड टूटने से रविवार को अचानक आई भीषण बाढ़ से प्रभावित 13.2 मेगावाट ऋषिगंगा और 480 मेगावाट तपोवन विष्णुगाड पनबिजली परियोजनाओं में लापता हुए लोगों की तलाश के लिए सेना, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के जवान जुटे हुए हैं.

After tireless efforts of Army personnel, including Engineering Task Force, the mouth of the tunnel was cleared. Work continued throughout the night with earthmovers by installing generators and search lights.

