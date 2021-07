Uttarakhand Politics Latest Update: उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद शनिवार की सुबह से ही प्रदेश में सियासी हलचल जारी है. शुक्रवार को तीरथ सिंह रावत के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद से ही प्रदेश में अगला सीएम कौन होगा, इसे लेकर कयासबाजी का दौर जारी है. इस बीच उत्तराखंड में बीजेपी के पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर और डी पुरेनदेश्वरी देहरादून पहुंच गए हैं. दोपहर में 3 बजे विधायक दल की बैठक होनी है, जिसमें नए सीएम के नाम का ऐलान होगा. Also Read - Uttarakhand News: त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद आज उत्तराखंड को मिलेगा नया सीएम? भाजपा की बैठक में तय होगा नाम

देहरादून पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आज तीन बजे होने वाली विधायक दल की बैठक में विधायक अपना नेता चुनेंगे. तोमर ने आगे कहा कि पार्टी ने आज बैठक बुलाई है और बैठक में हम सब विधायकों से बातचीत करेंगे. उनके मशवरे के बाद हम आगे का निर्णय लेंगे. संभव है कि सीएम विधायकों में से ही हो.’ Also Read - Uttarakhand News: सीएम रावत को आज अचानक हाई कमान ने दिल्ली बुलाया, सारे तय कार्यक्रम किए रद

इस बीच भाजपा नेता धन सिंह रावत, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के घर के बाहर भी हलचल बढ़ गई है. उनके कई समर्थक उनसे मिलने घर भी पहुंच रहे हैं. वैसे आज किसी एक खास के नाम का ऐलान होनेवाला है और सबको प्रतीक्षा है कि वो कौन होगा. वैसे कई नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं.

Neither was I part of the race earlier, nor today. The legislative party leader will be elected at the meeting today: Former Uttarakhand CM Trivendra Singh Rawat when asked about his candidature for CM post again. pic.twitter.com/UHukxIs7iP

— ANI (@ANI) July 3, 2021