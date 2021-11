Uttarakhand Polls 2022: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने रविवार वादा किया कि उत्तराखंड में अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो वह प्रदेश के अच्छे भविष्य के लिए स्कूल और अस्पताल बनवाएगी. इसके साथ-साथ विभिन्न समुदाय के लोगों के लिए मुफ्त तीर्थयात्रा योजना भी शुरू किया जाएगा.Also Read - Badrinath Temple Closed: उत्तराखंड में बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद होने के साथ चारधाम यात्रा संपन्न

प्रदेश के एक दिवसीय दौरे पर हरिद्वार पहुंचे केजरीवाल ने कहा, 'मैं कह रहा हूं कि मैं आपके स्कूल अच्छे कर दूंगा. मैं आपके बच्चों का भविष्य बना दूंगा. आपके बच्चों के लिए नौकरी का इंतजाम कर दूंगा. आपके परिवार के लिए अस्पताल बना दूंगा.' उन्होंने जोर देकर कहा कि पूरे देश में आम आदमी पार्टी को छोड़कर ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो अच्छी शिक्षा के लिए बात करे. केजरीवाल ने कहा कि मुफ्त तीर्थयात्रा योजना के तहत, हिंदुओं को अयोध्या, मुसलमानों को अजमेर शरीफ और सिखों को करतारपुर सहिब की यात्रा कराई जाएगी.

उन्होंने कहा, ‘दिल्ली में हमारी मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना है जिसके तहत वरिष्ठ नागरिकों को हम मुफ्त में तीर्थयात्रा कराते हैं, जिसमें उन्हें आराम से एसी ट्रेनों में ले जाया जाता है और एसी होटलों में रूकवाया जाता है. उनका आना जाना, रहना और खानापीना सब मुफ्त होता है.’ उन्होंने बताया कि हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णों देवी, द्वारिकाधीश, रामेश्वरम तथा पुरी सहित देश भर के 12 तीर्थस्थानों की यात्रा इसमें शामिल है. केजरीवाल ने दावा किया कि दिल्ली के 36000 नागरिक अब तक इस योजना का लाभ ले चुके हैं.

AAP is the only party that says it has built good hospitals & schools. If voted to power, we'll do such things here also. I want you to make Ajay Kothiyal the CM of Uttarakhand. He had re-developed Kedarnath & now together we've to redevelop Uttarakhand: Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/ncgRlp9M7S

