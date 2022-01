Uttarakhand Assembly Polls 2022: विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत (Harak Singh Rawat) को भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने रविवार को छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया. भारतीय जनता पार्टी (BJP) की प्रदेश इकाई के मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश पार्टी अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देश पर रावत को पार्टी से छह साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है. कौशिक के हवाले से उन्होंने बताया कि अनुशासनहीनता के चलते रावत को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि पार्टी में अनुशासनहीनता को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.Also Read - Manipur Polls 2022: विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका, मणिपुर इकाई के उपाध्यक्ष ने पद से दिया इस्तीफा

इस बीच, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) ने भी रावत को मंत्रिपरिषद से बर्खास्त कर दिया है. पौड़ी गढ़वाल जिले की कोटद्वार विधानसभा सीट से विधायक रावत अपनी सीट बदलने के साथ ही अपनी पुत्रवधू अनुकृति के लिए भी BJP से टिकट मांग रहे थे. समझा जाता है कि इन मुद्दों पर BJP के राजी न होने पर उनके कांग्रेस (Congress) में शामिल होने की अटकलों के बीच उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया.

Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami dismisses State Minister Harak Singh Rawat from the Cabinet: CMO

Rawat, a BJP MLA, has been expelled from the party for a term of 6 years

