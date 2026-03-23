By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
4 साल 'बेमिसाल', CM धामी की सरकार में उत्तराखंड की बदली तस्वीर, विकास की नई कहानी
उत्तराखंड में धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी उपलब्धियां गिनाईं. मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य की अर्थव्यवस्था में डेढ़ गुना से ज्यादा वृद्धि हुई है.
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार के चार साल पूरे होने पर देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम में जनता को संबोधित किया. इस दौरान, उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया. साथ ही विभागों की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया. सीएम ने नवरात्र की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि चार साल पहले जनता ने उन्हें फिर से सेवा का मौका दिया और उन्होंने देवभूमि के गौरव को वापस लाने का संकल्प लिया था, जो अब धीरे-धीरे पूरा होता दिख रहा है.
सीएम धामी बोले – विकास ने रफ्तार पकड़ी
सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड तेजी से आगे बढ़ रहा है. उन्होंने याद दिलाया कि पीएम मोदी ने कहा था कि यह दशक उत्तराखंड का होगा और सरकार उसी दिशा में काम कर रही है. बीते चार साल में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है. राज्य में पहली बार G20 की बैठकों, राष्ट्रीय खेलों और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जैसे बड़े आयोजनों का सफल आयोजन हुआ. जिससे राज्य की पहचान और मजबूत हुई और निवेश के नए रास्ते खुले.
अर्थव्यवस्था डेढ़ गुना से ज्यादा बढ़ी
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य की अर्थव्यवस्था में डेढ़ गुना से ज्यादा वृद्धि हुई है और जीएसडीपी में भी अच्छा इजाफा दर्ज किया गया है. प्रति व्यक्ति आय में 41 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जो एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. इस दौरान, 20 हजार से ज्यादा नए उद्योग स्थापित हुए और स्टार्टअप की संख्या भी तेजी से बढ़ी है. इसके साथ ही 2.65 लाख से अधिक महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाने में सफलता मिली है और रिवर्स पलायन में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो राज्य के विकास का संकेत है.
उत्तराखंड में पारदर्शिता बढ़ी है: सीएम धामी
सीएम धामी ने कहा कि आज सरकार केवल घोषणाएं नहीं करती, बल्कि तय समय में काम पूरा भी करती है. उन्होंने कहा कि पहले योजनाओं का पैसा सही जगह नहीं पहुंचता था, लेकिन अब पारदर्शिता बढ़ी है और बिचौलियों की भूमिका खत्म की गई है. देहरादून को आधुनिक शहर बनाने के लिए 1400 करोड़ रुपये से ज्यादा की परियोजनाओं पर काम चल रहा है. साथ ही सरकार के सख्त फैसलों के कारण राजस्व में भी बढ़ोतरी हुई है.
युवाओं, कानून पर खास फोकस
मुख्यमंत्री ने बताया कि युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया. जिससे 30 हजार से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है और कई नकल माफिया जेल में हैं. इसके अलावा, भ्रष्टाचार के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की जा रही है. सीएम ने कहा कि सरकार देवभूमि की पहचान बनाए रखने के लिए डेमोग्राफी संतुलन, धर्मांतरण विरोधी कानून और समान नागरिक संहिता जैसे बड़े फैसले लागू कर रही है. उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त कराया गया है और समाज में पारदर्शिता व सुरक्षा को मजबूत किया गया है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें