Uttarakhand, Tapovan, Chamoli, Rescue operation, death toll, News: उत्‍तरखंड (Uttarakhand) चमोली (Chamoli) जिले के तपोवन (Tapovan) आज छठे दिन शुक्रवार को भी रेस्‍क्‍यू ऑपरेशन (Rescue operation) जारी है. अभी तक 36 डेडबॉडीज मिल चुकी हैं. यह जानकारी राज्‍य सरकार ने दी है. Also Read - मुस्लिम खिलाड़ियों को तरजीह देने का आरोप: वसीम जाफर के समर्थन में उतरे अनिल कुंबले, बोले- तुमने ठीक किया

चमोली की जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया ने कहा, अब तक 36 शव बरामद हुए हैं और 2 व्यक्ति जीवित मिले हैं. जानकारी के मुताबिक, उत्तराखंड के चमोली ज़िले के तपोवन में आज छठे दिन भी बचाव अभियान जारी है. राज्य सरकार के अनुसार अब तक 36 शव बरामद किए जा चुके हैं और 204 लोग लापता हैं.

चमोली जिले की तपोवन सुरंग में एनडीआरएफ कमांडेंट पीके तिवारी ने कहा, हमारी टीम लगातार शवों की तलाश कर रही है. नदी के किनारे शवों की तलाश के लिए एक टीम भी तैनात की गई है. बचाव अभियान में शामिल सभी एजेंसियां ​​चौबीसों घंटे काम कर रही हैं.

Uttarakhand | Our teams are continuously searching for bodies. A team has also been deployed to search for bodies along the river. All agencies involved in rescue operation are working round the clock: PK Tiwary NDRF Commandant, at Tapovan tunnel in Chamoli district pic.twitter.com/DiksBafdHj

— ANI (@ANI) February 12, 2021