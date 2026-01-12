Hindi India Hindi

Uttarakhand Rudraprayag Village Bans Alcohol Nasha Mukti

देश के इस गांव में शराब पर लगी रोक, जानिए क्यों लिया गया ये फैसला?

भारत के इस राज्य के दशज्यूला गांव ने शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है. आइए जानते हैं ये फैसला क्यों लिया गया और इससे क्या फायदा होगा?

उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले की दूरस्थ ग्राम पंचायत क्यूड़ी दशज्यूला से एक बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल, इस छोटे से पहाड़ी गांव ने नशे के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए खुद को पूरी तरह नशामुक्त बनाने का संकल्प लिया है. गांव में लंबे समय से शराब की वजह से पारिवारिक झगड़े, आर्थिक तंगी और सामाजिक तनाव देखने को मिल रहा था. इन्हीं समस्याओं से परेशान होकर ग्रामीणों ने एकजुट होकर तय किया कि अब गांव में नशे के लिए कोई जगह नहीं होगी. यह फैसला सिर्फ नियम बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि गांव के बेहतर भविष्य की एक सामूहिक कोशिश है. जिसमें हर परिवार और हर व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित की गई है.

ग्राम पंचायत का ऐतिहासिक फैसला

हाल ही में ग्राम पंचायत की एक सार्वजनिक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से शराब के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया. इस फैसले के तहत अब गांव में शराब की बिक्री, सेवन और शादी-ब्याह या किसी भी सामाजिक और मांगलिक आयोजन में मदिरा परोसने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. नियमों को प्रभावी बनाने के लिए पंचायत ने कड़े दंड भी तय किए हैं. अगर कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उस पर 21 हजार रुपये का भारी जुर्माना लगाया जाएगा. इतना ही नहीं, बार-बार नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार जैसे कदम भी उठाए जा सकते हैं, ताकि फैसले की गंभीरता बनी रहे.

महिलाओं और युवाओं के भविष्य पर फोकस

ग्राम प्रधान चंदा देवी ने इस निर्णय को गांव के लिए ऐतिहासिक बताया. उनका कहना है कि शराब की वजह से महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ती थी और घरों में आए दिन विवाद होते थे. उन्होंने साफ कहा कि यह फैसला महिलाओं और बच्चों के सुरक्षित और सम्मानजनक भविष्य को ध्यान में रखकर लिया गया है. वहीं गांव की पूनम देवी और अन्य ग्रामीणों का मानना है कि शराबबंदी से युवाओं को सही दिशा मिलेगी. नशे में समय और पैसा बर्बाद करने के बजाय अब युवा शिक्षा, कौशल विकास और स्वरोजगार की ओर ध्यान दे सकेंगे, जिससे गांव आत्मनिर्भर बन सकेगा.

गांव को मिलेंगे कई फायदे

ग्रामीणों को भरोसा है कि इस पहल से गांव में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. सबसे बड़ा फायदा घरेलू हिंसा और पारिवारिक कलह में कमी के रूप में सामने आएगा, जिससे घरों में शांति और आपसी समझ बढ़ेगी. शराब पर होने वाला फिजूलखर्च बचेगा और वही पैसा बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और जरूरी जरूरतों पर खर्च हो सकेगा. सामाजिक झगड़े कम होंगे और गांव में भाईचारे की भावना मजबूत होगी. सबसे अहम बात यह है कि आने वाली पीढ़ी नशे की लत से दूर रहकर एक स्वस्थ और उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ सकेगी.