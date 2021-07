Uttarakhand schools Reopen, Date and Time 2021: उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण से स्थिति नियंत्रित होने के बाद राज्य सरकार ने स्कूल खोलने की अनुमति दे दी है. आज मंगलवार को कैबिनेट मीटिंग में इस फैसले को हरी झंडी दी गई है. बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) की अध्यक्षता में हुई. जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व, वित्त विभाग समेत विभिन्न विभागों के 11 प्रस्तावों पर चर्चा हुई.Also Read - UP Me Kab Khulenge Schools: यूपी में भी जल्द खुल जाएंगे स्कूल, शुरू हो जाएंगी कक्षाएं, जानिए क्या है Latest Update

न्यूज एजेंसी एएनआई ने बताया कि उत्तराखंड कैबिनेट ने एक अगस्त से राज्य में स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति दे दी है. आदेश के मुताबिक एक अगस्त से 6वीं से 12वीं तक के छात्र स्कूल में आ सकेंगे. हालांकि एक अगस्त को रविवार होने की वजह से स्कूल दो अगस्त से खुलेंगे. इस दौरान सभी को कोरोना दिशा-निर्देश का पालन करने की हिदायत दी गई है.

अब से कुछ देर पहले राज्य के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे (School & Sanskrit Education Minister Arvind Pandey) ने भी ट्वीट कर खुद इसकी पुष्टि की. उन्होंने कहा कि आज कैबिनेट के निर्णयानुसार प्रदेश सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कोविड गाइडलाइन्स के अनुसार कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए विद्यालय आगामी 02 अगस्त 2021 से खोले जाएंगे.

स्कूल खोलने की अनुमति के अलावा बागेश्वर जिले के कौसानी क्षेत्र को नगर पंचायत बनाने, 23 अगस्त से 27 अगस्त तक मानसून सत्र आयोजित करने को भी हरी झंडी दे गई. इसके अलावा उत्तराखंड लोकसेवा आयोग प्राथमिक परीक्षा के 100 बच्चों को 50 हजार रुपए देने का निर्णय लिया गया. सिचाई भीमताल, सात ताल, नौकुचियाताल में नाव नवीनीकरण की छूट देनी की घोषणा की गई है.

Uttarakhand Cabinet decides to hold monsoon session of the Assembly from August 23 to August 27

