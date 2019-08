देहरादून: उत्तराखंड के चमोली जिले में घाट क्षेत्र में सोमवार तड़के भारी बारिश के दौरान तीन अलग-अलग गांवों में हुई भूस्खलन की घटनाओं में तीन मकान ढह गए और मलबे के नीचे एक महिला और उसकी नौ माह की बेटी सहित छह व्यक्ति जिंदा दफन हो गए. उधर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन को प्रभावितों को हरसंभव मदद पहुंचाने के आदेश दिए हैं.

Uttarakhand CM Trivendra Singh Rawat has expressed grief on death of 6 people due to cloud-burst in Chamoli’s Ghat area & has directed District Administration to expedite rescue& relief operations & to provide immediate financial & other required help to those affected.(File pic) pic.twitter.com/ZtA8Lffj2C

— ANI (@ANI) August 12, 2019